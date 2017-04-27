ФОТО: В Муствеэ почтили память Дмитрия Ганина

В четверг на кладбище города Муствеэ Йыгеваского уезда прошла церемония памяти Дмитрия Ганина — юноши, убитого десять лет назад в ночь с 26 на 27 апреля в Таллинне во время событий ”бронзовой ночи”.

Панихиду на могиле Дмитрия Ганина отслужил настоятель православного храма города Йыгева иеромонах Серафим.

В памятной церемонии приняли участие советник-посланник посольства России в Эстонии Станислав Макаренко, Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов, дипломатические работники представительств РФ в Нарве и Тарту. Помянуть Дмитрия Ганина приехали представители организаций российских соотечественников из Таллинна и Ида-Вирумаа, участники ”Ночного дозора”.

Отдавая дань памяти Дмитрию Ганину, Станислав Макаренко выразил надежду на то, что эстонские власти все же не закроют уголовное дело по факту его убийства, и виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание. Российский дипломат подчеркнул, что из событий, связанных с переносом Бронзового солдата, необходимо извлечь урок, чтобы подобное не повторилось впредь.

Присутствовавшие на церемонии выразили искреннее сочувствие маме Дмитрия Ганина — Вере Яковлевне, которая вот уже десятилетие живет с тяжким грузом на душе.

Вера Яковлевна поблагодарила всех тех, кто пришел отдать дань памяти ее сыну.