17.11.2018, 11:29

ФОТО: В Мустамяэ открывается Спортивный парк на Вильде теэ

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ФОТО: В Мустамяэ открывается Спортивный парк на Вильде теэ
Foto: Mustamäe linnaosavalitsus

В понедельник, 19 ноября в 12 часов приглашаем всех любителей экстремального и просто спорта в Мустамяэ, по адресу Вильде теэ, 69, где будет торжественно открыт долгожданный спортивный парк, сообщает управа района.

”Этот год стал по-настоящему счастливым для района”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. ”В сентябре был открыт банный и спа-центр с разнообразными возможностями для занятий спортом — Мустамяэский центр впечатлений по адресу Акадеэмия теэ, 30. В понедельник, 19 ноября, фирма YIT Ehitus передаст нам готовый Спортивный парк на Вильде теэ.

Foto: Mustamäe linnaosavalitsus

Борьба за то, чтобы вдохнуть новую жизнь в простаивавший впустую бывший школьный стадион на Вильде теэ, 69, была довольно длительной. Тем отраднее видеть, как исполнилась заветная мечта — и моя, и тысяч жителей Мустамяэ, увлекающихся спортом. Ландшафтно-архитектурное решение спортивного парка, подготовленное архитектурным бюро Kauss, предлагает возможности занятий спортом людям всех возрастов, а также является отличной стартовой площадкой для молодых спортсменов.

Общая площадь спортивного парка составляет 3500 м², он получился очень привлекательным, с тщательно продуманными аттракционами. В единое целое объединен молодежный парк для катания на руле, трасса для памп-трека, зона для воркаута, т.е. уличной гимнастики и аттракционы для паркура. Разумеется, проектом предусмотрена зона для детских игр и средства для гимнастики, предназначенные для пожилых. Тщательно продумана концепция озеленения и освещения парка, не менее пристальное внимание уделено вопросам безопасности и т. д.

Foto: Mustamäe linnaosavalitsus

19 июня фирма YIT Ehitus приступила к строительству скейт-парка на Вильде теэ, 69. И мы от всей души рады пригласить любителей спорта как из Мустамяэ, так и из других районов — приходите в понедельник, 19 ноября в 12 часов по адресу Вильде теэ, 69 на открытие нашего нового спортивного парка”.

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