ФОТО: В Маарду открыли памятник бывшему мэру Георгию Быстрову

17 июля, в рамках празднования 37-ой годовщины Маарду, состоялось открытие памятника бывшему мэру города Георгию Быстрову, сообщает горуправа Маарду.

Депутат Маардуского городского собрания Николай Дегтяренко (Центристская партия) отметил, что открытие бюста бывшему мэру — это историческое событие в жизни города, "направленное на увековечение имя многолетнего мэра Маарду Георгия Быстрова".

Депутат Дегтяренко добавил: ”У нас с Георгием были разные политические точки зрения, но несмотря на это, мы встречались, общались, спорили, шутили и вместе работали над проблемами города. Быстров всем сердцем переживал за будущее Маарду и как никто другой знал, что источник любой власти — это народ”.