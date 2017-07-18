18.07.2017, 13:15

ФОТО: В Маарду открыли памятник бывшему мэру Георгию Быстрову

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Маарду открыли памятник бывшему мэру Георгию Быстрову
Foto: Maardu linnavalitsus

17 июля, в рамках празднования 37-ой годовщины Маарду, состоялось открытие памятника бывшему мэру города Георгию Быстрову, сообщает горуправа Маарду.

Депутат Маардуского городского собрания Николай Дегтяренко (Центристская партия) отметил, что открытие бюста бывшему мэру — это историческое событие в жизни города, "направленное на увековечение имя многолетнего мэра Маарду Георгия Быстрова".

Депутат Дегтяренко добавил: ”У нас с Георгием были разные политические точки зрения, но несмотря на это, мы встречались, общались, спорили, шутили и вместе работали над проблемами города. Быстров всем сердцем переживал за будущее Маарду и как никто другой знал, что источник любой власти — это народ”.

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