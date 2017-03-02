ФОТО: В люстре замка Маарьямяги нашли капсулу времени, оставленную польскими электриками

Eesti Ajaloomuuseum

Когда в 1980-е годы на Маарьямяэ проводились реставрационные работы, за проект отвечала польская фирма. Теперь же, во время тотальной реновации Эстонского исторического музея, в люстре был найден маленький ”подарок” от польских электриков.