ФОТО: В люстре замка Маарьямяги нашли капсулу времени, оставленную польскими электриками

Когда в 1980-е годы на Маарьямяэ проводились реставрационные работы, за проект отвечала польская фирма. Теперь же, во время тотальной реновации Эстонского исторического музея, в люстре был найден маленький ”подарок” от польских электриков.
В люстру вложили капсулу, обмотанную монтажной изолентой, а в саму капсулу поместили письмо следующего содержания: Усадьба Орлова, электроустановки произведены польской фирмой. Вроцлавская фирма электроустановок ”Винель” ("Winel"). Вроцлавская улица: Зеленского, 69. (Zielenskiegi 69). Над установкой люстры работали: Mieczuseaw Tomczyk, Pysztak Zbigniew, Lar Jerzy, Hegmit Mitosz, Olejnik Jerzy.
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