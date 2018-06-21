21.06.2018, 11:20

ФОТО: В Лиллекюла улицы украсили цветами


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ФОТО: В Лиллекюла улицы украсили цветами
Управа района Кристийне

По заказу управы района Кристийне в разных частях района были установлены цветочные башенки, сферические клумбы, а также была создана божья коровка из цветов. Постаменты из цветов сделаны из вьющихся петуний, а цветочные шары – из вечноцветущих бегоний. Цветочные башни, шары и божья коровка оснащены системами полива, чтобы они продержались до осени.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, расположенные в Лиллекюла цветочные башни посвящены юбилею ЭР 100, они добавляют улицам летнего настроения и красоты, радующей глаз. ”В общей сложности было установлено четыре цветочных башни, два цветочных шара и одна божья коровка из цветов”, — пояснил Рийбе.

Цветочные башни находятся в районе Лиллекюла, на углу улиц Эндла и Кибувитса, Эндла и Туулика, на остановке ”Лилле” на Палдиски мнт и на остановке ”Марья” на Мустамяэ теэ. Божья коровка находится в зеленой зоне Ваарика 15а, на сегодняшний день она уже стала любимицей окрестных жителей. Цветы посадила фирма OÜ Kanepi Aiandi.

Управа района Кристийне
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