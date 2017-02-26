ФОТО: В Ласнанмяэ с размахом отметили Масленицу

В субботу, 25 февраля, в парке Паэ управа района Ласнамяэ организовала празднование Масленицы. Гостей приветствовали старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, мэр города Маарду Владимир Архипов и старейшина Кристийне Вадим Белобровцев, передает пресс-служба района.

Празднования состояли из развлекательной программы, наполненной конкурсами, угощениями, народной и эстрадной музыкой и песнями.

Lasnamäe linnaosavalitsus

Все пришедшие смогли поводить хороводы со сказочными персонажами из представления театра ”Гротеск” и насладиться народными песнями и танцами от ансамбля ”Пяясуке”. Концертную программу продолжили ансамбли Айрис и любимицы публики коллектив Чары. Организаторы праздника управа Ласнамяэ угостила горожан сладкими масленичными булочками. У детей была возможность покататься на пони и на аттракционах. Неожиданно вернувшаяся зима дала ребятам возможность прокатиться на санках и поиграть в снегу.

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Все желающие смогли поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Кроме концертный программы для гостей праздника работали кафе и другие торговые точки, которые предлагали еду, закуски и напитки. Праздник завершился традиционным сожжением чучела Масленицы.

Lasnamäe linnaosavalitsus

”Сегодня провожаем зиму и встречаем солнечную и теплую весну. Масленица не является государственным праздником, но она очень близка нам по духу. Празднование Масленицы в наш дигитальный век дает нам возможность вспомнить и отдать дань нашим давним предкам. Сегодня мы смогли вместе с друзьями и близкими провести замечательный день, погода дала возможность покататься на санках, а сладкие масленичные булочки и блины зарядили нас энергией. Мне очень приятно, что мы можем подарить вам такой замечательный праздник”, — добавила в своей речи старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.