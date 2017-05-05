ФОТО: В Ласнамяэ спасатели помогли выбраться упавшим в открытый люк утятам

Спасатели в четверг помогли выбраться утятам, упавшим в отрытый канализационный люк в Ласнамяэ на улице Смуули.

Вызов поступил в 15:43. Спасатели достали четырех утят и передали их маме-утке, передает rus.err.ee.

Спасатели отмечают, что в этот раз все обошлось, но в открытый люк могут провалиться и люди. "Во избежание несчастных случаев владельцы территории должны следить за тем, чтобы канализационные люки и колодцы были закрыты, чтобы никто в них не упал. Увидев открытый люк или колодец, разумнее всего позвонить в местное самоуправление и сообщить об этом", — отмечают спасатели.