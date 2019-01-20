20.01.2019, 18:26
ФОТО: В Ласнамяэ прошел Фестиваль света, на котором можно было увидеть самый большой костер из новогодних елок(11)
Сегодня в 18.00 в Ласнамяэ, на площадке Паэвялья начался Фестиваль света, который также называют Праздником огня.
Сегодня в 18.00 в Ласнамяэ, на площадке Паэвялья начался Фестиваль света, который также называют Праздником огня.
На нем помимо сжигания скульптур из отслуживших новогодних елок и и огромно единого костра, опять же из елок, произошло представление театра огня и барабанное шоу Дона Ульвика.
Большое количество отслуживших своё новогодних ёлок было собрано во временных пунктах приема.
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