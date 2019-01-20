ФОТО: В Ласнамяэ прошел Фестиваль света, на котором можно было увидеть самый большой костер из новогодних елок

На нем помимо сжигания скульптур из отслуживших новогодних елок и и огромно единого костра, опять же из елок, произошло представление театра огня и барабанное шоу Дона Ульвика.

Большое количество отслуживших своё новогодних ёлок было собрано во временных пунктах приема.