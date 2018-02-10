ФОТО: В Ласнамяэ открыта лыжная трасса

При поддержке управы Ласнамяэ в парке Паэ с сегодняшнего дня открыта двухкилометровая трасса, предназначенная для катания на лыжах в вольном стиле. Трасса преимущественно пологая, с легкими подъемами и спусками, говорится в пресс-релизе.

”В преддверии самого большого лыжного турнира — Тартуского лыжного марафона — мы тоже подготовились к лыжному сезону и открыли трассу в парке Паэ. Всех тех, кто готовится к большому марафону или является простым любителем или новичком, приглашаем в Ласнамяэ, — сказала Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ.

Она выразила надежду, что погода порадует нас холодом и снегом: ”До тех пор, пока погода будет лыжной, мы будем следить за состоянием трассы”.