ФОТО: В Ласнамяэ на открытом воздухе прошла "Живая библиотека"

3 июня в Таллинне прошла очередная "Живая библиотека", призванная ознакомить людей с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные.

По словам ораганизатора мероприятия Анны Морозовой, "Живая библиотека" позволяет через личное общение в открытой обстановке понять, что мы все — прежде всего люди, у каждого из нас есть своя история, свои цели, свои особенности, но это не должно мешать нам в общении друг с другом.

”В различиях — сила. Различия делают наше общество многогранным, интересным, функциональным, в конце концов. Но, к сожалению, от устоявшихся стереотипов очень сложно избавляться, они действуют порой очень тонко на подсознательном уровне”, — отмечает Анна.

В рамках ”Живой библиотеки” роль "книг" исполняли люди: бодимодификатор, феминистка, человек с пищевыми расстройствами, бывший EVS волонтер, мусульманин, слепой и другие.

Формат мероприятия построен таким образом, что читатели выбирают "книгу" для ”прочтения” (т.е. неформальной беседы) и общаются в течение 20-30 минут. "Книга" неагрессивно делится своей точкой зрения или историей жизни, но имеет право отказаться отвечать на вопросы, которые сочтет обидными или некорректными.

По словам организаторов, следующее подобное меропритяие запланировано на июль.