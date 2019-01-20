20.01.2019, 18:26

ФОТО: В Ласнамяэ идет Фестиваль света, на котором можно увидеть самый большой костер из новогодних елок


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 87 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня в 18.00 в Ласнамяэ, на площадке Паэвялья начался Фестиваль света, который также называют Праздником огня.

На нем помимо сжигания скульптур из отслуживших новогодних елок и и огромно единого костра, опять же из елок, пройдёт представление театра огня и барабанное шоу Дона Ульвика.

Большое количество отслуживших своё новогодних ёлок было собрано во временных пунктах приема.

Праздник продлится около двух часов.

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