24.07.2018, 19:40

ФОТО: В Лахемаа у походной тропы RMK срубили множество деревьев, защитники природы в ярости

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rus.delfi.ee
EST 7
Galerii: 5 pilti
Lahemaa matkaraja raie Foto: FB grupp Eesti Metsa Eest

В группе Eesti Metsa Kaitseks в Facebook опубликовали фотографии масштабной вырубки леса у походной тропы. Инспекция окружающей среды отправила своего инспектора выяснить, в чем дело.

"Такой был вчера вид на походной тропе RMK Оанду-Аэгвийду-Икла в Лемуселья. Походная тропа на протяжении пары километров изрыта машинами, и с обеих сторон от тропы открывается примерно такая картина", — жалуются в группе. В комментариях под постом ситуация быстро вышла из-под контроля, когда несколько пользователей призвали людей физически атаковать харвестеры. Администратор страницы быстро закрыл комментарии к посту.

Лес валил владелец земли, фирма Metsaharvenduse OÜ, по словам которой, все абсолютно законно. "Департамент окружающей среды выдал нам разрешение на вырубку, и мы делаем свою повседневную работу. Наш участок на краю зоны хозяйственного леса и находится за пределами зоны целевой охраны Лахемааского национального парка", — прокомментировал Delfi представитель фирмы.

В Инспекцию окружающей среды подана жалоба, там Delfi сказали, что инспектор отправится на место, чтобы ознакомиться с ситуацией, при первой возможности.

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