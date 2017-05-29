ФОТО: В "Кристийне" открылась фотовыставка "Особенности детства"

Уже в эту субботу, 27 мая с 11:00 до 12:30 в торговом центре "Кристийне" (в фойе второго этажа) состоялось торжественное открытие нашей выездной фотовыставки "Особенности детства".

Фотопроект "Особенности детства" задуман и снят фотографом Юлией Богачевой совместно с НКО "Особый мир". Его главные герои — наши дети: дети с особыми потребностями.

Детство — самая озорная, солнечная и радостная часть жизни. Вне зависимости от особенностей развития детей, семьи проводят вместе время на природе, гуляют, дурачатся на детской площадке.

Проект призван обратить внимание на то, что все мы являемся членами одного общества и по большому счету потребности у нас у всех одинаковые: потребность в любви, поддержке, понимании.

”Не отводите смущенно глаза. Не ищите правильных слов. Это — просто дети. Ваши, мои, чужие. Простые, сложные, понятные, непонятные. Каждый из них особенный, а кто-то особый. Все они умеют радоваться так искренне, как это умеют только дети. Все они открытые, наивные, любопытные. Веселые или грустные. Они только открывают наш с вами мир — мир взрослых, в котором порой слишком много условий и условностей. Просто возьмите их за руку, улыбайтесь вместе с ними. Вспомните, как это было с вами — натыкаться на стену непонимания и неодобрения взрослых. Будьте смелее, как были тогда, в вашем детстве. Тогда не существовало ни границ, ни ограничений. Мир был огромным и он был рад вам. Он рад всем детям. Особым и особенным”.