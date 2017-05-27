ФОТО: В кинотеатре Sõprus прощаются с актером Арво Кукумяги

Сегодня в кинотеатре Sõprus в Таллинне провожают в последний путь эстонского Актера Арво Кукумяги.

Скончавшийся 16 мая Арво Кукумяги родился в 1958 году в Сетумаа в деревне Литвина.

Кукумяги сыграл в более чем 40 картинах. В 1980 году он окончил факультет сценического искусства Таллиннской государственной консерватории. В 1980-1984 годах работал в Государственном молодежном театре ЭССР, потом был свободным актером.