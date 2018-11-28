ФОТО: В Кадриорге спилили самый старый тополь в Таллинне

Возраст дерева, которое росло в начале улицы А. Вейценберга, оценивался в более чем 150 лет. По совместительству это был старейший тополь в Таллинне.

Состояние дерева было неутешительным уже много лет, и дерево постоянно нуждалось в подрезании веток. Его состояние регулярно оценивали местные и зарубежные эксперты. Если раньше они советовали просто его подрезать, то в этом году во избежание несчастных случаев было решено его спилить.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) объяснила, что в месте, где рос тополь, находится остановка, постоянно передвигаются десятки людей и проходит активное автомобильное движение. В таком месте, к сожалению, невозможно сохранить дерево, прокомментировала Измайлова.

Она отметила, что если бы были вовремя проведены работы по укреплению у корней дерева, то оно могло бы простоять еще пару десятков лет.