28.11.2018, 15:37

ФОТО: В Кадриорге спилили самый старый тополь в Таллинне

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rus.delfi.ee
EST 43
Galerii: 10 pilti
Maha saetud puu Narva maanteel Kadriorus Foto: Rauno Volmar

На Нарвском шоссе спилили тополь, который рос около остановки Уус-Садама. Это было одно из самых крупных деревьев в Таллинне. Тополю было более 150 лет.

Возраст дерева, которое росло в начале улицы А. Вейценберга, оценивался в более чем 150 лет. По совместительству это был старейший тополь в Таллинне.

Состояние дерева было неутешительным уже много лет, и дерево постоянно нуждалось в подрезании веток. Его состояние регулярно оценивали местные и зарубежные эксперты. Если раньше они советовали просто его подрезать, то в этом году во избежание несчастных случаев было решено его спилить.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) объяснила, что в месте, где рос тополь, находится остановка, постоянно передвигаются десятки людей и проходит активное автомобильное движение. В таком месте, к сожалению, невозможно сохранить дерево, прокомментировала Измайлова.

Она отметила, что если бы были вовремя проведены работы по укреплению у корней дерева, то оно могло бы простоять еще пару десятков лет.

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