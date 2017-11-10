ФОТО: В Кадриорге для обсуждения кризиса ИД-карт собирается совет по гособороне

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд созывает собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.

В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатели комиссии по гособороне и комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и коммуникаций и глава Сил обороны.

В обязанности совета входит обсуждение с точки зрения государственной обороны различных вопросов и выражение своего мнения, которое носит рекомендательный характер.

Последний раз совет созывался в январе 2015 года и апреле 2014 года для обсуждения конфликта на Украине, а также после стрельбы в школе в Вильянди.