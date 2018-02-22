22.02.2018, 15:15

ФОТО: В Кадриогре вышли на линию новые ретротрамваи Йохан и Юри

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 3 pilti
Kadriorust saadeti teele retrotrammid Foto: Raepress

Сегодня столичное муниципальное предприятие "Таллиннский городской транспорт" представило Новые ретротрамваи, носящие имена Йохан и Юри.

Трамвай Йохан назван в честь главнокомандующего эстонской армией Йохана Лайдонера, а второй ретротрамвай назван в честь одного из основателей независимой Эстонской Республики в 1918 году Юри Вильмса, пишет rus.err.ee.

Внешний вид и интерьер ретротрамваев выдержаны в стиле первой половины XIX века, но оснащены они современной технологией. Всего Таллинн заказал шесть ретротрамваев. Из них три уже обслуживают горожан.

Стоимость проектирования и строительства ретро-трамваев обошлась городу в 4,5 млн евро.

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