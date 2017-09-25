ФОТО: В ходе работ по озеленению в два детсада завезли землю с осколками стекла

В прошлый четверг в завезенной в рамках работ по озеленению земле на территории детского сада Вормси было обнаружено большое количество осколков стекла. Несмотря на то, что устранением проблемы стали заниматься сразу, сегодня работниками детсада была найдена очередная порция стекол.

Директор сада Айде Варе сказала Delfi, что к настоящему момента проблемную землю вскапывали уже два раза, но осколки все равно встречаются. ”Это недопустимо, но я надеюсь, что скоро проблема будет решена”, — сказала она.

Заведующий Таллинским коммунальным департаментом Айн Валдманн сообщил посредством пресс-релиза, что еще до конца сентября повод для беспокойства родителей будет устранен и работы от подрядчика будут приняты только после тщательнейшего контроля качества.

"Вся доставленная на территорию детского сада земля после обнаружения осколков тщательно просеяна. Там, где ее качество не соответствовало требованиям, заменена. Несмотря на то, что ситуация после проверки признана безопасной, руководству детского сада передана просьба: детей пока на эту территорию до полного окончания работ не допускать. На ней будет расстелен дополнительный травяной покров, который исключает возможность выхода на поверхность осколков, если они еще в почве остались”, — сказал он.

"Сейчас по заказу департамента обновляется асфальтовое покрытие дорожек на территории семи детских садов, после чего там будет обновлено и прилегающее к дорожкам озеленение. Работы будут вестись под строгим контролем”, — заверил Валдманн.

По словам руководителя работ Райта Питка, проблемы с землей наблюдается и в детском саду Нурменуку в Ыйсмяэ, но в оставшихся пяти садах, где производились работы, использовался другой вид земли.

В рамках данного подряда работы производились в семи детских садах:

- Tallinna lasteaed Mikumanni, Ilmarise 17

- Tallinna lasteaed Kajakas, Madala 13

- Tallinna Nurmenuku lasteaed, Õismäe tee 26

- Tallinna Vormsi lasteaed, Vormsi tn 1

- Tallinna Männi lasteaed, Vilde tee 103

- Tallinna lasteaed Sinilill, Järveotsa tee 49

- Tallinna Mardi lasteaed, Mardi tn 5/Turu 8