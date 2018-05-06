ФОТО: В ходе крупнейшего в Эстонии субботника на пляже Штромка было собрано 20 тонн мусора

В ходе состоявшегося в субботу, 5 мая, субботника на Штромке на одном только пляже было собрано более 20 тонн мусора. С прилегающих к пляжу дорожек было убрано около 200 тонн песка. Перед началом толоки участники образовали на песке символ ”100”, посвятив свою добровольную работу столетию нашего государства, сообщает управа Пыхья-Таллинна.
Работа кипела на протяжении всего пляжа длиной 1,3 км. Особенностью толоки нынешнего года стало то, что усилия добровольцев (их набралось около 500) были целиком сосредоточены на приведении в порядок песчаного пляжа. Одной из целей мероприятия было привлечение внимания к проблеме пластиковых отходов, которые, попадая в Балтийское море, наносят большой вред окружающей среде.
Участников толоки приветствовали вице-мэр Зюлейха Измайлова и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, которые призвали собравшихся сократить использование изделий из пластика.
”Проблема пластиковых отходов, к которой мы пытаемся привлечь внимание в ходе уборки Штромки, стоит очень остро. Поэтому я поддерживаю такую государственную и международную политику, которая способствует сокращению количества этих опасных для окружающей среды отходов.Чем меньше мы будем использовать изделий из пластика, тем меньше этого мусора попадет в Балтийское море. Призываю всех внести свой личный вклад в охрану окружающей среды и сократить использование пластика”, — сказал Кальюлайд.
По окончании работ участников толоки угостили вкусным супом, перед собравшимися выступил популярный ансамбль ”Апельсин”. Также были проведены розыгрыши призов, тематические игры и викторины. Главный приз — прогулка на яхте по Таллиннскому заливу — достался участнице толоки Вайке Таал. Также были разыграны призы, выставленные Морским музеем Эстонии, спортивным центром ”Сыле”, спортклубом Reval Sport, компанией Coca-Cola и другими фирмами. Все участники получили памятные сувениры.
Толоку на Штромке организовали управа Пыхья-Таллинна и Таллиннский департамент окружающей среды. Мероприятие финансировалось из бюджетов европейского проекта ”БЛАСТИК” и департамента окружающей среды.