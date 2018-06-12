12.06.2018, 10:35

ФОТО: В Хаапсалу творятся таинственные дела: на кладбище гибнут птицы, а живые ведут себя более чем странно

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rus.delfi.ee
EST 7
ФОТО: В Хаапсалу творятся таинственные дела: на кладбище гибнут птицы, а живые ведут себя более чем странно
Pixabay

На старом кладбище Хаапсалу птицы ведут себя очень странно и угрожающе, написала в социальных сетях девушка, которая пошла на кладбище на прогулку. Кроме того, кладбище усеяно трупами птиц. Эстонский союз лесных животных не знает, что с ними произошло.

По словам девушки, неумолкающие крики птиц слышны еще на подходе к кладбищу. На самом кладбище же открывается ужасающая картина — на земле повсюду лежат трупы птиц. Другие же птицы ведут себя странно: не улетают при приближении людей, а также продолжают угрожающе кричать.

Она обратилась в Эстонский союз лесных животных, но они не знают, что именно происходит с птицами в Хаапсалу. Союз посоветовал всем, кто столкнется с подобным, связаться с Инспекцией окружающей среды по номеру 1313 или с полицией.

Стоит ли за массовой гибелью птиц какая-то болезнь или что-то другое, пока неизвестно.

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