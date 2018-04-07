07.04.2018, 15:05

ФОТО: В Хаапсалу прощаются с политиком Андресом Аммасом


rus.delfi.ee
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Andres Ammase ärasaatmine
Andres Ammase ärasaatmine Foto: Silver Raidla

В Домской церкви в Хаапсалу проходит прощание с политиком и педагогом Андресом Аммасом.

Аммас скончался 4 апреля. Его похоронят сегодня на кладбище Метсакальмисту в Таллинне.

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