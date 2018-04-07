ФОТО: В Хаапсалу прощаются с политиком Андресом Аммасом

В Домской церкви в Хаапсалу проходит прощание с политиком и педагогом Андресом Аммасом.
Аммас скончался 4 апреля. Его похоронят сегодня на кладбище Метсакальмисту в Таллинне.
В Домской церкви в Хаапсалу проходит прощание с политиком и педагогом Андресом Аммасом.
Аммас скончался 4 апреля. Его похоронят сегодня на кладбище Метсакальмисту в Таллинне.
Peadirektori asetäitja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 15.04.2018
Põhja piirkonna kinnisvarahaldur
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 11.04.2018
Traumatoloogia-ortopeedia osakonna juhataja
TALLINNA LASTEHAIGLA SA
Tähtaeg: 27.04.2018
Director of production
LAPPSET GROUP (ARISTA)
Tähtaeg: 12.04.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.