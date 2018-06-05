05.06.2018, 13:47

ФОТО: В Хаапсалу дерево упало на крышу дома

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Хаапсалу дерево упало на крышу дома
Foto: Delfi lugeja

”Неподалеку от перекрестка улиц Веэ и Яани дерево упало на крышу дома”, — сообщил читатель, отметив, что дорожное движение в результате происшествия нарушено.

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