”Неподалеку от перекрестка улиц Веэ и Яани дерево упало на крышу дома”, — сообщил читатель, отметив, что дорожное движение в результате происшествия нарушено.
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ФОТО: Запах дыма в салоне: в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табевере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табевере.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО: В Хаапсалу дерево упало на крышу дома
05.06.2018
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Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
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Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 05.06.2018
ЧП в таллиннском торговом центре Stockmann: сбитая с ног дверьми лифта россиянка оказалась с переломами в больнице
05.06.2018
Лифты и эскалаторы — неотъемлемая часть любого торгового центра или офисного здания. Тысячи людей ежедневно пользуются этими удобными способами передвижения, полагая, что они совершенно безопасны. Недавний случай в столичном торговом центре Stockmann доказал обратное. Что делать, если вы пострадали в общественном месте, и с кого требовать возмещения ущерба — разбиралась ”МК-Эстония”.
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