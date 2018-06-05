ФОТО: В Хаапсалу дерево упало на крышу дома

”Неподалеку от перекрестка улиц Веэ и Яани дерево упало на крышу дома”, — сообщил читатель, отметив, что дорожное движение в результате происшествия нарушено.
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Сегодня, 5 июня, в Coca Cola Plaza состоится публичная консультация российского психолога Михаила Лабковского. Михаил — психолог с 35-летним опытом и 20-летним опытом работы в прямом радио- и телеэфире. Мы встретились с Михаилом незадолго до консультации и поговорили с ним о пусть и сложных, но важных вещах.
ФОТО: Суд принял решение не судить Сависаара
05.06.2018
ФОТО: Запах дыма в салоне: в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет
05.06.2018
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Прокуратура предложила закрыть уголовное дело в отношении члена Координационного совета российских соотечественников
05.06.2018
Пыхьяская окружная прокуратура во вторник, 5 июня, предложила в суде в порядке оппортунитета закрыть уголовное дело в отношении издателя портала baltija.eu, члена Координационного совета российских соотечественников Эстонии Александра Корнилова и его предполагаемых сообщников, удовлетворившись тем, что Корнилов будет наказан штрафом в размере 2000 евро, сообщает rus.err.ee.
Планы о строительстве Целлюлозного завода в Тарту вызвали большой резонанс среди тартусцев. Теперь рассматривается возможность о строительстве завода на расстоянии 21 километра от Тарту, в лесу под Табивере. Этими планами недовольны жители Табевере, они планируют собирать подписи среди местных жителей против строительства завода. ”Пусть строят в Ида-Вирумаа”, — категоричен житель Табевере.
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Juhatuse esimees
TALLINNA LINNATRANSPORDI AS
Tähtaeg: 14.06.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ