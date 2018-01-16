ФОТО: В Хааберсти беднягу-лебедя закормили так, что он не мог летать. Но был спасен

Во вторник, 16 января, с пруда Ыйсмяэ в столичном районе Хааберсти спасли лебедя, который самостоятельно не мог улететь с замерзшего водоема. Птицу доставили в приют Союза диких животных Эстонии, передает rus.err.ee.



Об этом сообщила пресс-служба управы Хааберсти, отметив, что операция по спасению была проведена в сотрудничестве районных властей со Спасательным департаментом и Союзом диких животных.

По словам старейшины района Марека Юргенсона, лебедь был закормлен до такого состояния, что уже не мог сам взлететь.

Благодаря внимательным жителям и помощи Спасательного департамента, представители Союза диких животных Эстонии увезли птицу, которая временно не может летать, в специальный приют, где за ее состоянием и питанием будут следить. После диеты лебедь вновь сможет летать и птицу выпустят обратно на свободу, отметили в управе.