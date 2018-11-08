ФОТО: В Финляндии на крыше отеля красуется перевернутый флаг Эстонии

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Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на крыше отеля Helmi возле автовокзала в Туру среди шведского, российского, немецкого и других флагов красуется перевернутый флаг Эстонии.