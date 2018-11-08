ФОТО: В Финляндии на крыше отеля красуется перевернутый флаг Эстонии

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на крыше отеля Helmi возле автовокзала в Туру среди шведского, российского, немецкого и других флагов красуется перевернутый флаг Эстонии.
TOP НОВОСТИ
Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб
08.11.2018
В 10:00 в пятницу для посетителей открывает двери T1 Mall of Tallinn — первый в Эстонии продуманный до мелочей торговый и развлекательный центр для людей, которые ищут возможность качественно провести время в современном городском пространстве, ярких кулинарных впечатлений и магазины с новыми брендами.
ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все
08.11.2018
Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
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Projekteerija-tehnik / insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 11.11.2018
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Turundus- ja kommunikatsioonijuht
EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS
Tähtaeg: 20.11.2018
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Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
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Kaitsepoliitika asekantsler
KAITSEMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 20.11.2018
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Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
ВИДЕО DELFI | "Партизаны" Тимура Иликаева обрели новый дом. Здесь будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи
08.11.2018
Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.
Осторожно! Самые сложные знаки зодиака
08.11.2018
В Литве появилась первая в мире янтарная баня, которая обошлась в 100 000 евро (использовали 3 тонны натурального янтаря из Балтийского моря). Предполагают, что она заинтересует как жителей Литвы, так и туристов. В бане будут проводить разного рода программы, например, будут играть на хрустальной арфе, которая стоила 1000 евро.