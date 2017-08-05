ФОТО: В Эстонию прибыли 10 американских штурмовиков и вертолеты

В течение следующих двух недель вооруженные силы США будут представлены а Эстонии в большей степени, чем обычно.

Десять штурмовиков A-10, а также вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook и 270 военных специалистов прибыли на военный аэродром Эмари, чтобы принять участие в совместных с Силами обороны Эстонии, Кайтселийтом и боевой группой НАТО, дислоцирующейся в Тапа, учениях.

Основная часть учений пройдет в зоне расположенного в Тапа Центрального полигона Сил обороны.

Предназначенный для поражения наземных целей и поддержки сухопутных войск штурмовик A-10 Thunderbolt II известен своей высокой маневренностью и относительно тихо работающими моторами.

Многофункциональный вертолет UH-60 Black Hawk используется для транспортировки подразделений, эвакуации пострадавших, руководства боевыми действиями и для решения других задач.

CH-47 Chinook — большой транспортный вертолет, способный взять на борт более 50 человек.