ФОТО: В Эстонии зажгли 8005 свечей в память об умерших от заболеваний сердца

”В прошлом году в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы в Эстонии умерло почти столько же людей, сколько проживает в сердце Эстонии, городе Пайде, — сказал руководитель Больничной кассы Райн Лаане. — Целый город — это очень много. На лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно уходит около 100 миллионов евро наших общих денег, но многие до сих пор не понимают, что здоровье каждого — его личное дело. Здоровье не в руках врача или судьбы.

Жители Эстонии уверены в том, что обладают невероятным здоровьем, просто пуленепробиваемые, и что у них ко всему иммунитет. Но сидячий образ жизни, курение, алкоголь, однообразное питание, переедание и беспокойство приводят к тому, что люди умирают очень рано. Треть случаев заболевания можно было предупредить и это просто вопрос решения: хочу ли я сам дожить здоровым до 100 лет?”.

При помощи организации Kodutütred свечи были зажжены в уездных центрах в 16:00. Цель акции — обратить внимание на важность профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, но свечи, разумеется, можно зажечь в память об всех усопших.