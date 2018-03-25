ФОТО: В Эстонии вспоминают жертв мартовских депортаций

В воскресенье, 25 марта, по всей Эстонии зажгли десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций, сообщает rus.err.ee.

В ходе мартовской депортации 1949 года из Эстонии в течение нескольких дней было выслано в Сибирь более 22 000 человек, в основном — гражданских лиц, женщин, стариков и детей.

Депортировали как отдельных людей, так и целые семьи. Репрессии затронули все уезды

В 18:00 на площади Вабадузе в центре Таллинна зажгли тысячи свечей, которые будут расставлены по географическому контуру Эстонии. Свечи также зажгли в Нарве, Тарту, Пярну и многих других местах по всей стране.