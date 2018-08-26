ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней

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В Эстонии прошла Ночь древних огней, по всей стране зажгли сотни костров и провели множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.