В Эстонии прошла Ночь древних огней, по всей стране зажгли сотни костров и провели множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
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Умер сенатор Джон Маккейн
26.08.2018
”Моя сводная сестра лишила меня квартиры, — возмущается житель Хаапсалу Сергей Данилов. — Мой отец сильно пил, и, думаю, обманом или по принуждению она заставила его переписать трехкомнатную квартиру на ее сына. А затем тайком от меня ее продала. Но по крови она ему никто, а я, единственный сын своего отца, остался ни с чем!” Как, когда и при каких обстоятельствах можно признать сделку недействительной и что для этого нужно знать, выясняла "МК-Эстония".
Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"
25.08.2018
Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней
26.08.2018
В районе Искырского ущелья возле города Своге в Софийской области перевернулся автобус, в результете чего 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи, информирует rbc.ua.
Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест
25.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Неандертальцы и денисовцы вступали в интимную связь. Умершая 50 тыс. лет назад девушка доказала это
25.08.2018
Как эффективнее бороться с должниками, в том числе с теми из них, кто фактически живёт за рубежом, и как реально возвращать коммунальные долги в регионе, где квартиру дорого не продать, — об этом шёл обмен мнениями на организованном для ида-вируских КТ и самоуправлений министерством юстиции семинаре по проблемам жилого фонда. Представители госведомства заострили внимание на некоторых уже имеющихся и предполагаемых мерах.
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Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
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Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
От выбранной даты посадки чеснока под зиму зависит количество и качество будущего урожая. Если немного просчитаться со временем сева, можно вообще лишиться данного овоща — он не взойдет, поэтому прежде чем приступить к работе, следует обновить знания о посадке культуры осенью, пишет портал “Как просто”.