ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней

В Эстонии прошла Ночь древних огней, по всей стране зажгли сотни костров и провели множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
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Умер сенатор Джон Маккейн
26.08.2018
”Моя сводная сестра лишила меня квартиры, — возмущается житель Хаапсалу Сергей Данилов. — Мой отец сильно пил, и, думаю, обманом или по принуждению она заставила его переписать трехкомнатную квартиру на ее сына. А затем тайком от меня ее продала. Но по крови она ему никто, а я, единственный сын своего отца, остался ни с чем!” Как, когда и при каких обстоятельствах можно признать сделку недействительной и что для этого нужно знать, выясняла "МК-Эстония".
Вернулась эффектно! Келли Сильдару заняла второе место на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре
26.08.2018
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"
25.08.2018
Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней
26.08.2018
Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест
25.08.2018
Неандертальцы и денисовцы вступали в интимную связь. Умершая 50 тыс. лет назад девушка доказала это
25.08.2018
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Дом лесной ведьмы в Вырумаа
26.08.2018
Хутор Веэтка не так просто найти — он прячется меж дремучих лесов и огромных холмов Вырумаа. До ближайших соседей — 2 километра. Но того, кто сюда попадет, ждет словно иной мир — мир легкого дыхания и поиска себя. Окружающая природа очаровывает своей красотой и достоинством, услаждая взор и душу. Сказка встречается здесь с реальностью, а легенда — с современностью.