26.08.2018, 09:30

ФОТО: В Эстонии отметили Ночь древних огней

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rus.delfi.ee
EST 14
Galerii: 22 pilti
Muinastulede öö Päikseloojanguga Foto: henri-kristian kirsip

В Эстонии прошла Ночь древних огней, по всей стране зажгли сотни костров и провели множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.

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