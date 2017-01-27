ФОТО: В Эстонии отметили День памяти жертв Холокоста

27 января 1945 года был освобожден концлагерь Освенцим. Именно эта дата является Международным Днем памяти жертв Холокоста, когда в во всем цивилизованном мире люди чтят память 6 миллионах евреев, замученных нацистами.

На столичном еврейском кладбище Рохумяэ еврейская община Эстонии провела траурный митинг памяти. Прозвучала поминальная молитва, которую произнес кантор Израэль Ранд, приехавший из Израиля.

О необходимости помнить ужасы Холокоста, чтобы они не повторились вновь, говорила председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон. Эту же мысль высказала представитель эстонского правительства — министр образования и науки Майлис Репс.

В митинге приняли участие члены еврейской общины Эстонии, ученики таллиннской еврейской школы, а также большое количество иностранных дипломатов, аккредитованных в Эстонской Республики.

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В Ида-Вирума центром проведения Дня памяти жертв Холокоста стал город Кивиыли, на окраине которого в годы Второй мировой войны находился нацистский концлагерь — один из двадцати двух, входивших в так называемую Вайвараскую систему концлагерей.

У зольной горы, возле которой расстреливали заключенных концлагеря, прошел памятный митинг еврейской общины Ида-Вирумаа. Как сказал руководитель региональное еврейской общины Александр Дусман, почтить память жертв Холокоста пришли не только евреи, но и представители других национальных культурных обществ, входящих в Круглый стол при уездном старейшине Ида-Вирумаа.

Председатель Общества белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ” Зинаида Клыга привела слова поэта, сказанные про Беларусь: ”Там три березки шумят, где должны стоять четыре”.

"Это означает, что в годы войны на территории Беларуси каждый четвертый погиб на войне. И это были люди разных национальностей, не только белорусы. Это были и жертвы еврейских гетто", — пояснила Зинаида Клыга.

Мэр Кивиыли Николай Воейкин и представители городского собрания возложили к двум памятникам, установленным на месте бывшего концлагеря, корзины цветов. В своем слове Николай Воейкин говорил о недопустимости антисемитизма и ксенофобии, разжигания межнациональной ненависти. Он призвал не быть равнодушными к подобным проявлениям, чтобы трагедия Холокоста не повторилась вновь.

Свое выступление мэр завершил словами: ”Не бойтесь друзей — они могут лишь предать вас; не бойтесь врагов — они могут лишь убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства”.

На митинг пришли и члены ветеранской организации Кивиыли, которой руководит Саркис Татевосян. Он давно собирает архивные материалы по Кивиылискому концлагерю, и по его данным, здесь было убито 6 тысяч человек, из которых, как минимум, одна треть — были евреями.

Саркис Татевосян напомнил, что в этот же день, когда был освобожден концлагерь Освенцим, но годом ранее, была полностью снята блокада Ленинграда. Он предложил вспомнить сегодня ленинградцев, не доживших до Победы, бойцов, освободивших от блокады город на Неве.

В память о жертвах Холокоста были зажжены свечи. Старейший член еврейской общины Ида-Вирумаа Борис Львович Рубинштейн произнес поминальную молитву ”Изкор”. Завершив молитву, он обратился к собравшимся:

"При освобождении Освенцима погибли 23 советских солдата. Сегодня, когда мы поминаем жертв Холокоста, я хочу выразить благодарность, наше почтение не только этим 23-м бойцам, но и всем солдатам Красной Армии, союзных войск, которые принесли победу, освободили человечество от фашизма… Когда мы говорим о количестве жертв Холокоста, чтобы уяснить масштаб трагедии, чтобы понять, что такое 6 миллионов человек, достаточно представить, что это все население Эстонии умноженное на четыре. Среди них — 1,5 миллиона детей, которые могли бы дожить до нашего времени. Вечная память погибшим, наша благодарность освободителям человечества от фашизма", — сказал доктор Рубинштейн.

После митинга памяти жертв Холокоста, в Народном Доме Кивиыли еврейская община Ида-Вирумаа представила выставку литературы, посвященную Холокосту. Особый интерес вызвали книги, рассказывающие о Холокосте в Эстонии.