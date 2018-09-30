ФОТО: В долгах как в шелках. Судебные исполнители выставили на торги дом Прийта Тообала

Недвижимость обременена двумя ипотеками в размере 550 000 и 450 000 евро в пользу целевого учреждения по развитию сельской жизни.

Аукцион продлится до 23 октября.

Предположительно у Тообала возникли проблемы с возвратом кредитов, что и привело к выставлению его имущества на торги.