12.08.2018, 16:33

ФОТО: В дискуссиях Фестиваля мнений приняли участие 10 000 человек

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 190 pilti
Arvamusfestival Laaneots Foto: Joosep Tiks

Шестой по счету Фестиваль мнений в течение двух дней привлек в Пайде 10 000 человек, которые приняли участие в 160 дискуссиях на двадцати четырех площадках.

Сквозными темами этого года были культура общения и возможности участия в демократии. По мнению участников фестиваля, предпосылками хорошей дискуссии являются умение слушать друг друга и доказывать свои утверждения.

По словам руководителя фестиваля Майу Лауринг, формат фестиваля мнений был хорошо принят в Эстонии.

”На фестиваль приезжают люди, у которых большие ожидания от дискуссий, и которые приезжают слушать конкретные темы. Помимо формата, который позволяет привлечь участников дискуссии, люди хотят также продуманного и разностороннего содержания, а это предполагает всё больше подготовки как от организаторов и участников дискуссий, так и от модераторов”, — отметила Лауринг.

Круг тем дискуссий был очень обширный, в результате открытого сбора идей в программу вошли важные для жителей Эстонии темы от людского ресурса до основных ценностей. Особое внимание было уделено культуре ведения дискуссии и участия в демократии. В обсуждениях повторялась мысль о том, что для сохранения демократии в одном ряду с законами должны стоять важные единые ценности, и что предпосылкой к развитию культуры общения является обучение навыкам общения.

Дискуссии фестиваля в записи можно послушать здесь.

Фестиваль мнений, с помощью правил ведения дискуссии, хочет создать единое понимание о правилах хорошего ведения дискуссии. На фестивале можно было голосовать, заполняя банки по своему выбору, и участники выбрали, что предпосылками хорошей дискуссии являются умение слушать друг друга и доказывать свои утверждения.

”Мы думаем, что хороших правил ведения дискуссии могут придерживаться и все остальные, кто не принимал участия в дискуссиях фестиваля мнений”, сказала — Майу Лауринг.

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