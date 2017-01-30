ФОТО: В центре внимания встречи премьеров Эстонии и Литвы было экономическое сотрудничество

На сегодняшней двусторонней встрече глав правительств Эстонии и Литвы главное внимание было направлено на экономическое сотрудничество, укрепление которого, по мнению премьер-министра Юри Ратаса, является ключом к оживлению экономики обеих стран.

”Литва — главное направление эстонских инвестиций, в коммерческом реестре Литвы уже сейчас насчитывается 450 фирм, связанных с эстонскими предпринимателями; только в 2015 году товарообмен между двумя странами вырос на 7%. Эти факты говорят о наших тесных экономических связях уже сейчас, — сказал премьер-министр Юри Ратас после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. — Мы располагаем большим потенциалом для оживления экономики, особенно в ситуации, когда уже завтра премьер-министрами стран Балтии будет подписано соглашение о сотрудничестве по Rail Baltic, что придаст импульс проекту, связывающему не только страны Балтии, но и всю Европу на совершенно новом уровне”.

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Премьер-министры Эстонии и Литвы обсудили возможности повышения региональной безопасности и остановились на темах энергетических и транспортных соединений. Ратас и Сквернялис обсудили также возможности сотрудничества в сфере улучшения поступления налогов.

После встречи премьер-министры Ратас и Сквернялис открыли в Национальной библиотеке выставку ”Вместе на пути к независимости”, отражающую на основании архивных документов формирование отношений между Эстонией и Литвой после восстановления независимости.