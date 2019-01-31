ФОТО: В центре Таллинна выбрали самые красивые рождественские окна

”На конкурс, который проходит каждый год перед новогодними праздниками, в этот раз поступили заявки от 84 предпринимателей. Мы очень рады, что так много фирм вносит свой вклад в украшение центра города к рождественским праздникам”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Члены экспертной комиссии единогласно признали лучшими окна магазина Linette по адресу Мюйривахе, 17, отметив яркое и целостное решение, использованное при украшении окон магазина. Второе и третье место поделили кафе Maiasmokk по адресу Пикк, 16 и кафе Tassikoogid по адресу Олевимяги, 11.

Все три первых места будут награждены денежной премией. Премию также получит и цветочный магазин по адресу Лийвалайа, 27, окна которого получили звание ”любимец публики” на основании проведенного в Facebook голосования. Комиссия также отметила оформление фасада магазина.

Мюйривахе, 17 Фото: управа Кесклинна





Пикк, 16 Фото: управа Кесклинна



