ФОТО: В центре Таллинна на детских площадках можно бесплатно получить светоотражатели
Управа района Кесклинн в воскресенье поделилась со всеми желающими светоотражателями на 17 детских площадках района.
Управа района Кесклинн в воскресенье поделилась со всеми желающими светоотражателями на 17 детских площадках района.
”Цель нашей кампании ”Helkuriabi” привлечь больше внимания к теме безопасности пешеходов, которым в темное время нужно быть заметными для других участников движения. Призываем всех в воскресенье посетить детские площадки в парках Кесклинна, где можно будет взять себе светоотражатель. Если у вас дома есть отражатели, которыми вы не пользуетесь, то принесите их и поделитесь ими с другими. Надеемся, что найти отражатель на детских площадках можно будет и в дальнейшем, и это станет доброй традицией”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Светоотражатели появились в воскресенье после обеда на 17 детских площадках по всему району. Их можно найти на детских площадках в парке Кадриорг, Полицейском парке, парках Фальги, Тийгивески, Койду, Туви, Лембиту и Вайкне, а также на Башенной площади и в парке Хирве. Кроме этого, отражатели можно взять на детских площадках Рауа, Вильмси, Иманта, Ластекоду, Пюссироху и Юурдевео, а также остановке в Мыйгу.
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