27.12.2017, 17:34

ФОТО: В центре Таллинна — крупная авария водопровода. Движение нарушено

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дополнено в 19:55
rus.delfi.ee
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Uputus Pronksi tänaval
Uputus Pronksi tänavalFoto: Ilmar Saabas

В центре Таллинна близ Stockmann — крупная авария водопровода.

На месте работает полиция. Причины аварии, а также когда она будет устранена — пока неизвестно.

Пресс-секретарь Tallinna Vesi Элийз Венник сказала, что авария произошла у Пронкси, 19, отчего перекресток Лийвалайа-Кундери затопило, а движение — нарушено. ”Бригада Tallinna Vesi работает на месте, занимается устранением аварии”, — сообщила она.

„На улице Пронкси прорвало трубу водоснабжения. На данный момент в поврежденный участок трубы вода не подается, и утечка в большей части прекратилась. AS Tallinna Vesi обеспечит местных жителей питьевой водой и водой для бытовых нужд. Из-за аварии повреждено покрытие парковочных мест перед зданием по адресу Пронкси, 19, поэтому какое-то время парковаться там будет невозможно. На месте аварии на дороге много грязи и песка, бригады уличной уборки начали его убирать. При этом дорожное покрытие остается мокрым, поэтому надо быть готовым к ночному обледенению”, — прокомментировал ситуацию старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

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„В связи с этим рекомендуем жителям города воздержаться от движения в районе улицы Пронкси. Если это все же необходимо, просим быть осторожными и следить за временными знаками организации дорожного движения”, — добавил старейшина.

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