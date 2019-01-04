04.01.2019, 18:00

ФОТО| В бюро обслуживания PPA яблоку негде упасть. Департамент: это обычная для начала года нагрузка

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rus.delfi.ee
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PPA Tammsaare teenindus Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлены огромные очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне.

Глава службы обслуживания клиентов Пыхьяской префектуры Тийна Реккаро сказала, что это обычная нагрузка для начала года и время ожидания нельзя назвать исключительно длинным.

”Самое длинное время ожидания составило сегодня 41 минуты”, — отметила она.

Реккаро добавила, что чуть больше времени в связи с введением в эксплуатацию новых устройств может занять фотографирование и снятие отпечатков пальцев, но заверила, что работники делают все возможное, чтобы помочь клиентам в этом вопросе.

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Спасибо за ответы и удачи!
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