ФОТО| В бюро обслуживания PPA яблоку негде упасть. Департамент: это обычная для начала года нагрузка

Глава службы обслуживания клиентов Пыхьяской префектуры Тийна Реккаро сказала, что это обычная нагрузка для начала года и время ожидания нельзя назвать исключительно длинным.

”Самое длинное время ожидания составило сегодня 41 минуты”, — отметила она.

Реккаро добавила, что чуть больше времени в связи с введением в эксплуатацию новых устройств может занять фотографирование и снятие отпечатков пальцев, но заверила, что работники делают все возможное, чтобы помочь клиентам в этом вопросе.