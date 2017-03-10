ФОТО: В бюро обслуживания Департамента полиции выстроились длинные очереди

Когда в 9:00 открылось бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне, то все посетители сразу и не поместились внутрь, а на улице выстроилась длинная очередь.

Один из посетителей бюро обслуживания рассказал Delfi, что прошло более десятка минут, прежде чем он смог просто получить номерок, а ожидание своей очереди может растянуться на часы. А сейчас еще только утро, когда наплыв посетителей не такой большой.

В этом году жителям Эстонии предстоит обменять около 350 000 документов, из-за большой нагрузки и неготовности э-системы ожидаются длинные очереди.

Тем, кому в этом году предстоит поменять документ, стоит это сделать заблаговременно, поскольку быстрой замены как раньше — за два или три дня — сейчас и в ближайшие годы не предвидится.