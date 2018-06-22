ФОТО: В 77-ю годовщину вторжения Германии в СССР к Бронзовому солдату возложили цветы

22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии вторглись СССР. Сегодня в память об этом событии к Бронзовому солдату на Военном кладбище люди принесли цветы.
22.06.2018, 13:27
22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии вторглись СССР. Сегодня в память об этом событии к Бронзовому солдату на Военном кладбище люди принесли цветы.
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