04.09.2017, 14:10

ФОТО: Уже виден брак? С фасада нового здания Гимназии Густава Адольфа упали флаги

 (5)
rus.delfi.ee
EST
GAGi Kotzebue koolimaja avamine
GAGi Kotzebue koolimaja avamineFoto: Andres Putting

В понедельник вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и директор школы Хендрик Агер празднично открыли новое здание Гимназии Густава Адольфа на улице Коцебу.

Хоть здание и открыли сегодня, занятия в нем пока идти не могут, так как у него еще нет разрешения на эксплуатацию. Накануне Кылварт пообещал Delfi, что получение разрешения — это вопрос ближайших дней.

Как заметил фотокорреспондент Delfi, во время торжественного открытия с фасада упала часть флагов. В остальном все прошло без эксцессов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии