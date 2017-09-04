ФОТО: Уже виден брак? С фасада нового здания Гимназии Густава Адольфа упали флаги

В понедельник вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и директор школы Хендрик Агер празднично открыли новое здание Гимназии Густава Адольфа на улице Коцебу.

Хоть здание и открыли сегодня, занятия в нем пока идти не могут, так как у него еще нет разрешения на эксплуатацию. Накануне Кылварт пообещал Delfi, что получение разрешения — это вопрос ближайших дней.

Как заметил фотокорреспондент Delfi, во время торжественного открытия с фасада упала часть флагов. В остальном все прошло без эксцессов.

