ФОТО: Утром улицы города затопило — передвигаться трудно и людям, и машинам

Поскольку в ближайшее время нулевая температура сохранится, полиция просит всех участником движение оставаться предельно внимательными.

По данным pogoda.ее, сегодня после обеда, начиная с запада, осадки постепенно прекратятся, однако вечером местами ожидается снег с метелью. Во многих местах гололед. Ветер юго-западный, вечером постепенно повернет к западному, северо-западному направлению 8-12, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 0..+3, к вечеру понизится до 0..-5°С. Дороги замерзнут.