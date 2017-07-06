06.07.2017, 19:50

ФОТО: Упс! Эстонский робот-курьер не смог предложить министрам ЕС конфеты без помощи людей

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rus.delfi.ee
EST
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Sündmused Kultuurikatlas 6.juuli Foto: Ilmar Saabas

Технологии никогда не бывают безупречными, это доказала и сегодняшняя встреча министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в Котле Культуры.

Политики и чиновники встретились чуть позже полудня. До прибытия высоких гостей в большой зал доставили и робота-курьера фирмы Starship Technologies. С его помощью хотели продемонстрировать успех Эстонии — вышеназванную фирму основали эстонцы. Их цель в том, чтобы развивать новые технологии, где людей в курьерской доставке частично заменяют роботы.

Однако в этот раз роботу все-таки понадобился помощник, поскольку он не заработал. Так что его толкнули на пол и заполнили конфетами, которые министры позднее могли захватить.

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