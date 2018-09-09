ФОТО: Улицы Таллинна утопают в выброшенных марафонцами пластиковых стаканчиках

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Самое массовое спортивной событие не только в Эстнии, но и в странах Балтии, Таллиннский марфон, принесло с собой в столицу числе прочего мусор.