ФОТО: У Сависаара — новый помощник. Кто это?

На вчерашнее заседание Харьюского уездного суда Эдгар Сависаар явился с новым сопровождающим.

Речь идет о 32-летней Ольге Краузе, которая баллотируется на предстоящих выборах по списку Избирательного союза Сависаара в Нарве. Краузе подтвердила, что была с Сависааром в суде, но от комментариев относительно возможных трудовых отношений отказалась.



Для того, чтобы приехать к 10 часам в суд, Краузе уже рано утром прибыла на Хундисильма, откуда уже вместе с Сависааром направилась в Таллинн. Согласно соцсетям, Краузе является дочерью Елены Вальме.

Напомним, что на прошлой неделе помощник Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт прервал рабочие отношения с экс-лидеорм центристов и покинул объединенный союз Сависаара и ”Делового Таллинна”.