ФОТО: У одного столичного гуру монтажа — свой особый взгляд на пожарную безопасность

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„Все, чего не должны видеть глаза спасателя. Очередной перл в категорию ”датчик дыма”. Когда кажется, что распаковка датчика — лишний труд. Однако же отверстие было проделано, и датчик дыма вполне себе работал. Мудрость же в том, что у каждого изделия имеется инструкция. Ознакомьтесь — и устанавливайте!”, пишет Ныммеская спасательная команда.

Также спасатели пояснили, что в данном случае не был обеспечен — в случае чего — достаточный доступ дыма к датчику.