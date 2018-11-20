20.11.2018, 16:20

ФОТО: У одного столичного гуру монтажа — свой особый взгляд на пожарную безопасность

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спасатели смеются сквозь слезы
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 2
ФОТО: У одного столичного гуру монтажа — свой особый взгляд на пожарную безопасность
Nõmme päästekomando

Ныммеская спасательная команда в одном таллиннском доме обнаружила датчик дыма, привинченный к потолку прямо в упаковке.

Данная фотография была размещена на их страничке в Facebook.

„Все, чего не должны видеть глаза спасателя. Очередной перл в категорию ”датчик дыма”. Когда кажется, что распаковка датчика — лишний труд. Однако же отверстие было проделано, и датчик дыма вполне себе работал. Мудрость же в том, что у каждого изделия имеется инструкция. Ознакомьтесь — и устанавливайте!”, пишет Ныммеская спасательная команда.

Также спасатели пояснили, что в данном случае не был обеспечен — в случае чего — достаточный доступ дыма к датчику.

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